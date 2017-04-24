7 aylÄ±k hamile kadÄ±n Ã¶ldÃ¼ ama bakÄ±n bebeÄŸine ne oldu

EskiÅŸehirâ€™de aniden rahatsÄ±zlanarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 7 aylÄ±k hamile kadÄ±nÄ±n bebeÄŸi kurtarÄ±ldÄ±

KurtuluÅŸ Mahallesi Vatan Caddesi’nde yaÅŸayan hamile anne Feyza Uslu (28), henüz belirlenemeyen bir sebeple rahatsÄ±zlandÄ±. EÅŸinin haber vermesiyle 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lan Uslu, tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Uslu’nun 7 aylÄ±k bebeÄŸi ise doktorlarÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± müdahalesi ile hayata gözlerini açtÄ±. Uslu bebeÄŸin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.Öte yandan Feyza Uslu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapÄ±lacak.