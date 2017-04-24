Milyonlarca kullanÄ±cÄ±ya yardÄ±m eden o ses ilk kez yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi

Navigasyon sistemiyle pek Ã§ok kiÅŸiye yÃ¶n bulmasÄ± konusunda yardÄ±m eden SÄ±la Erkan ilk kez yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Beyaz Show'da gÃ¶sterdi

Türkiye'nin en çok sevilen ve kullanÄ±lan navigasyon uygulamasÄ± Yandex Navigasyon'da sesli yönlendirme yapan kadÄ±n sesi "Ece"yi seslendiren oyuncu SÄ±la Erkan, 21 Nisan Cuma gecesi Kanal D'de yayÄ±nlanan Beyaz Show'a konuk oldu.Güncel yol durumu bilgileriyle sürücülerin trafikte hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran Yandex Navigasyon'un sesli yönlendirme özelliÄŸindeki kadÄ±n ses "Ece"yi seslendiren oyuncu SÄ±la Erkan, ilk kez Beyaz Show'da seyircilerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

2013'TEN BERÄ° NAVÄ°GASYONUN SESÄ°

Program sÄ±rasÄ±nda navigasyondaki yönlendirici ifadelerden örnek seslendirmeler yapan SÄ±la Erkan, baÅŸÄ±ndan geçen ilginç olaylarÄ± da anlattÄ±. UygulamayÄ± sÄ±klÄ±kla kullanan taksi ÅŸoförlerinin kimliÄŸini öÄŸrendikten sonra "Ä°stanbul'da sizin sayenizde yolumuzu buluyoruz" dediklerini ve tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± herkesin kendisine "Rota oluÅŸturuldu" dedirtmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 2013'ten beri navigasyonun sesi olduÄŸunu belirten SÄ±la Erkan, uygulamada güncellemeler yapmak için stüdyoya girmeye devam ettiÄŸini sözlerine ekledi.