TBMM'de bacak bacak Ã¼stÃ¼ne atan FransÄ±z diplomat uyarÄ±ldÄ±

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nda mecliste dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±lan ve bacak bacak Ã¼zerine atan Fransa'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Charles Fries uyarÄ±ldÄ±

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± nedeniyle dün TBMM'de düzenlenen özel oturumda ilginç görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. Genel Kurul'da konuÅŸmalar yapÄ±lÄ±rken locada Meclis görüÅŸmelerini izleyen ve bacak bacak üstüne atan diplomat uyarÄ±ldÄ±. O anlar ise saniye saniye Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez'in objektifine yansÄ±dÄ±. Bacak bacak üstüne attÄ±ÄŸÄ± için uyarÄ±lan diplomatÄ±n, Fransa'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Charles Fries olduÄŸu öÄŸrenildi. Fries'in 29 AÄŸustos 2015'te Türkiye'de göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"BACAK BACAK ÜSTÜNE ATILMAZ" DÄ°YE BÄ°R Ä°BARE YOK

TBMM iç tüzüÄŸünde ise dinleyicilerin bacak bacak üzerine atamayacaÄŸÄ±na dair herhangi bir ibare bulunmadÄ±ÄŸÄ± görüldü.TBMM içtüzüÄŸünde dinleyiciler ile ilgili düzenlemenin bulunduÄŸu 169. Madde ÅŸöyle: Dinleyiciler, birleÅŸimin devamÄ± süresince kendilerine ayrÄ±lan yerlerde sükûnet içinde oturmak zorundadÄ±rlar.Dinleyiciler görüÅŸmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkÄ±ÅŸ yahut herhangi bir hareketle kendi düÅŸüncelerini ortaya koyamazlar.Bu yasaÄŸa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafÄ±ndan hemen dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lÄ±rlar.