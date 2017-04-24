FlaÅŸ KullanÄ±lmayan binada Ã§Ä±kan yangÄ±n diÄŸer binalara sÄ±Ã§radÄ±

Ordu'nun AltÄ±nordu Ä°lÃ§esiÂ´nde bir binada Ã§Ä±kan yangÄ±n etrafÄ±ndaki 4 binaya da sÄ±Ã§radÄ±

YangÄ±n AltÄ±nordu Ä°lçesi´ne baÄŸlÄ± Aziziye Mahallesi Bilal Köyden Sokak üzerinde meydana geldi. Cemalettin B. ile Nizamettin B.´ye ait boÅŸ kullanÄ±lmayan yarÄ±sÄ± ahÅŸap olan 2 katlÄ± binada, yangÄ±n çÄ±ktÄ±.YangÄ±nÄ±n kÄ±sa sürede büyümesi üzerine alevler etraftaki binalara da sÄ±çradÄ±. Binalarda kalan vatandaÅŸlar ekipler tarafÄ±ndan hÄ±zlÄ± ÅŸekilde tahliye edildi. Ä°tfaiye ekiplerinin yoÄŸun çabasÄ± sonucu yangÄ±n güçlükle kontrol altÄ±na alÄ±narak, çevresindeki binalarda tamamen yanmaktan kurtarÄ±ldÄ±. Yanan bina tamamen kullanÄ±lmaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada da maddi hasar oluÅŸtu.

Aziziye Mahallesi MuhtarÄ± Selami Akarsu, “Çok ÅŸükür can kaybÄ±mÄ±z ve yaralÄ±mÄ±z yok. YangÄ±n fark edilince çevredeki binalardaki vatandaÅŸlarÄ± hÄ±zlÄ± ÅŸekilde tahliye ettik. Ä°tfaiye ve polis ekiplerimiz olay yerine gelerek yoÄŸun ÅŸekilde çalÄ±ÅŸma yaptÄ±. Yanan bina tamamen kullanÄ±lmaz halde, etrafÄ±ndaki bazÄ± binalarda da maddi hasar oluÅŸtu. Bina boÅŸ ve kullanÄ±lmayan bir binaydÄ±” dedi.YangÄ±nÄ±n neden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.