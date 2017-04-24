Ä°stanbul'da 25 Nisan SalÄ± gÃ¼nÃ¼ bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Ä°stanbul'da 25 Nisan SalÄ± gÃ¼nÃ¼ oynanacak FenerbahÃ§e - Panathinaikos Superfoods karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± nedeniyle kentte bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da yarÄ±n oynanacak Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods arasÄ±ndaki Turkish Airlines Euroleague basketbol maçÄ± sebebiyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, yarÄ±n saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe - Panathinaikos Turkish Airlines Euroleague müsabakasÄ± sebebiyle saat 17.30'dan itibaren bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

Bu kapsamda, Ihlamur SokaÄŸÄ±'nÄ±n Halk Caddesi döner kavÅŸaÄŸÄ±ndan SarÄ± Mimoza Sokak kavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±smÄ± trafiÄŸe kapanacak. SarÄ± Mimoza Sokak, Leyla Sokak ve Halk Caddesi'nden Ihlamur SokaÄŸa trafik akÄ±mÄ± verilmeyecek, Halk Caddesi'nden gelen trafik akÄ±mÄ± ÇiÄŸdem Sokak, FesleÄŸen Sokak ve Atatürk SokaÄŸa yönlendirilecek. SarÄ± Mimoza Sokak'tan gelen trafik akÄ±mÄ± ise Açelya Sokak ile Fulya Sokak istikametine verilecek.