Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/04/2017 22:56

Silopi'de facia kaza 1 polis Ã¶ldÃ¼ 2'si polis 4 kiÅŸi yaralandÄ±

silopi

Silopi'den HavalimanÄ±'na giden polis otomobiliyle karÅŸÄ±dan gelen otomobil kaza yapÄ±nca sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸundaki polis memuru hayatÄ±nÄ± kaybetti

Silopi Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'nde görevli adÄ± açÄ±klanmayan polis memuru, otomobiline 2 polis arkadaÅŸÄ±nÄ± da alarak yakÄ±nlarÄ±nÄ± almak için Åžerafettin Elçi HavalimanÄ±'na gitti. YakÄ±nlarÄ±nÄ± alÄ±p Silopi'ye dönüÅŸe geçen polis memurunun yönetimindeki otomobil, karÅŸÄ± yönden gelen ve sürücüsünün kimliÄŸi belirlenemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±.Kazada adÄ± açÄ±klanmayan sürücü polis memuru olay yerinde ölürken, her iki araçta bulunan 2'si polis toplam 4 kiÅŸi yaralandÄ±.Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayÄ±da ambulans ve polis ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerinde müdahale ettikleri yaralÄ±lar, ambulanslarla Ä°dil Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, polis merununun cenazesi de aynÄ± hastanenin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Kaza yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sürüyor.

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