FETÃ–'den yargÄ±lanan 32 er tahliye edildi

15 Temmuz darbesinin ardÄ±ndan FETÃ–'den yargÄ±lanan 32 ere tahliye kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Düzene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen Suçlar SoruÅŸturma Bürosunda görevli Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ender CoÅŸkun, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 32 erin tahliyesini talep etti. Talebi deÄŸerlendiren hakimlik, erlerin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen erlerin FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 28. Mekanize Piyade TugayÄ±ndan zÄ±rhlÄ± araçlarla Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na gelen grubun içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.