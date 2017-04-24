Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/04/2017 23:13

FETÃ–'den yargÄ±lanan 32 er tahliye edildi

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15 Temmuz darbesinin ardÄ±ndan FETÃ–'den yargÄ±lanan 32 ere tahliye kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Düzene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen Suçlar SoruÅŸturma Bürosunda görevli Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ender CoÅŸkun, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 32 erin tahliyesini talep etti. Talebi deÄŸerlendiren hakimlik, erlerin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen erlerin FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 28. Mekanize Piyade TugayÄ±ndan zÄ±rhlÄ± araçlarla Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na gelen grubun içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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