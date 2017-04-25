MetrobÃ¼sten inen kÄ±za tecavÃ¼z edecekti son anda yakalandÄ±

Ä°stanbul'da yaÅŸanan olayda metrobÃ¼sten inen genÃ§ kÄ±za tecavÃ¼z giriÅŸiminde bulunan Suriyeli kiÅŸi son anda yakalandÄ±

Ä°stanbul’da gece vakti metrobüsten inen 19 yaÅŸÄ±ndaki H.D., altgeçitte saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. AÄŸzÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± H.D.’yi çimenlere sürükleyip tecavüz giriÅŸiminde bulunan Suriyeli Rami R., dirençle karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca kaçmak istedi. H.D., saldÄ±rganÄ± çevredekilere yakalattÄ±.

Ä°stanbul OkmeydanÄ±’nda gece yarÄ±sÄ± metrobüsten inen genç kÄ±z, altgeçitten geçtiÄŸi sÄ±rada dehÅŸeti yaÅŸadÄ±. Habertürk Gazetesi'nden Hayati ArÄ±gan'Ä±n haberine göre AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde açÄ±lan dava dosyasÄ±nda yer alan bilgilere göre olay ÅŸöyle geliÅŸti; 14 Ocak saat 23.45’te metrobüsten inen 19 yaÅŸÄ±ndaki H.D. evine doÄŸru yürümeye baÅŸladÄ±. Altgeçitte gördüÄŸü bir kiÅŸinin hareketlerinden tedirgin olan H.D. kÄ±sa süre sonra saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. ArkasÄ±ndan gelen kiÅŸi, H.D.’nin aÄŸzÄ±nÄ± kapatarak yeÅŸil alana sürükledi. H.D. eteÄŸini açmaya çalÄ±ÅŸan saldÄ±rgana direndi, çÄ±ÄŸlÄ±k attÄ±. SaldÄ±rgan bu kez H.D.’nin cep telefonunu aldÄ± ancak yere düÅŸürdü.

ADLÄ° KONTROL KARARIYLA SERBEST

PaniÄŸe kapÄ±lÄ±p kaçmaya çalÄ±ÅŸan saldÄ±rganÄ±n peÅŸinden koÅŸmaya baÅŸlayan H.D. ise bir yandan da etraftan yardÄ±m istedi. Çevredekilerin yakalayÄ±p polise teslim ettiÄŸi saldÄ±rganÄ±n 37 yaÅŸÄ±ndaki Suriye uyruklu Rami R. olduÄŸu belirlendi. H.D. karakolda Rami R.’yi teÅŸhis etti. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiÄŸi Rami R. adli kontrol tedbiriyle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SuçlamalarÄ± kabul etmeyen Rami R., H.D.’ye baÅŸka birinin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edip “BÄ±çak çeken adam benden de telefonumu ister diye kaçtÄ±m” dedi.

‘ÜÇÜNCÜ KÄ°ÅžÄ° YOKTU’

H.D. ise yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku ÅŸöyle anlattÄ±: “Bana cinsel saldÄ±rÄ±da bulundu. ÇÄ±ÄŸlÄ±k atarak tekmelemem üzerine telefonumu cebimden aldÄ±. Ancak kavrayamayÄ±nca düÅŸürdü. Olayda kesinlikle üçüncü bir kiÅŸi yoktur. Bana cinsel saldÄ±rÄ±yÄ± yapan Suriye uyruklu kiÅŸiyi karakolda teÅŸhis ettim.”

DAVA AÇILDI

Adli kontrol tedbiriyle serbest kalan Suriyeli hakkÄ±nda ‘basit cinsel saldÄ±rÄ±’ ve ‘gece vakti yol kesmek suretiyle yaÄŸma’ suçundan 22 yÄ±l hapis talebiyle dava açÄ±ldÄ±. Suriyeli Raci R. önümüzdeki günlerde hâkim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.