Ä°zmir'de kaÃ§ak iÃ§kiden zehirlenen 3 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ä°zmir'de kaÃ§ak iÃ§kiden dolayÄ± 3 kiÅŸi zehirlenerek hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

NarlÄ±dere Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Suç Önleme ve AraÅŸtÄ±rma Büro AmirliÄŸi ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne bugün akÅŸam saatlerinde kaçak içkiden zehirlendikleri ÅŸüphesiyle 2 kiÅŸinin getirildiÄŸi bilgisi üzerine harekete geçti. Hastanede metil alkol zehirlenmesi teÅŸhisiyle tedaviye alÄ±nan H.A. ve M.Y.'nin yanÄ± sÄ±ra, geçen cumartesi günü de M.T. adlÄ± bir kiÅŸinin aynÄ± ÅŸikayetle hastaneye baÅŸvurduÄŸunu öÄŸrenen polis, olayla ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.YoÄŸun bakÄ±mdaki tedavileri devam eden M.T., H.A. ve M.Y.'nin kullandÄ±klarÄ± içkiyi V.G. den aldÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±. Polis V.G.'nin evinde kaçak içki yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan düzeneÄŸin yanÄ± sÄ±ra 0.5 litre saf alkol ve 1 litre sahte rakÄ± ele geçirdi. Polis, V.G.'yi gözaltÄ±na aldÄ±.Polisin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sürüyor.