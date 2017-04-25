YangÄ±nÄ± duyan kovasÄ±nÄ± alÄ±p geldi Mahalleli yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye yardÄ±m etti

KÃ¼tahya'da Ã§Ä±kan yangÄ±nda mahalleliler itfaiye ekiplerine yardÄ±m etmek iÃ§in kova kova su taÅŸÄ±dÄ±

Kütahya'nÄ±n Domaniç ilçesine baÄŸlÄ± Çukurca beldesinde yaÅŸayan Hüseyin Beytar ve ailesi, dün yapÄ±lmasÄ± gereken ancak olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± kutlamalarÄ± için okula gitti.Ä°ki katlÄ± ahÅŸap evde kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada henüz belirlenemeyen nedenle çÄ±kan yangÄ±nÄ± fark eden Beytar ailesinin komÅŸularÄ± durumu itfaiyeye haber verdi.Mahalle sakinleri, ekipler gelene kadar yangÄ±nÄ± söndürmek için birer metre aralÄ±klarla tek sÄ±ra halinde çeÅŸmelerden kovalarla su taÅŸÄ±yarak, alevlerin çevre binalara sÄ±çramamasÄ± için yoÄŸun çaba gösterdi.

KULLANILAMAZ HALE GELDÄ°

BazÄ± vatandaÅŸlar da yanan evdeki eÅŸyalarÄ± kurtarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. YangÄ±n söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na Belde Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°lyas Tosun da katÄ±ldÄ±.Belde belediyesi ile Domaniç Belediyesi ve Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± ekiplerin müdahale ettiÄŸi yangÄ±n, çevre binalara sÄ±çramadan yaklaÅŸÄ±k 2 saat süren çalÄ±ÅŸma sonucunda kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.YangÄ±nda iki katlÄ± ahÅŸap ev kullanÄ±lamaz hale geldi.