Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/04/2017 12:06

TSK'ya baÄŸlÄ± jetler PKK'nÄ±n ikinci Kandil'ini bÃ¶yle vurdu

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TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Sincar'Ä± vurdu ve 5 peÅŸmergenin etkisiz hale getirildiÄŸini duyurdu

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Irak'Ä±n Sincar DaÄŸÄ± ile Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki PKK ve YPG hedeflerine hava harekâtÄ± düzenledi. TSK, hedeflerin tam isabetle vurulduÄŸunu duyurdu. TSK'nÄ±n PKK'nÄ±n ikinci Kandil'i Sincar'Ä± vurduÄŸu anlar kameraya yansÄ±dÄ±.Barzani'ye yakÄ±n kanal Rûdaw, hava harekatÄ± sonrasÄ± 5 PeÅŸmergenin öldüÄŸünü duyurdu. Rudaw, ölen PeÅŸmergelerden birinin Åžengalli bir Ezidi, diÄŸer dördünün ise Duhoklu olduÄŸunu yazdÄ±.

"ÖNCEDEN HABERÄ°MÄ°Z OLMADI"

Öte yandan PeÅŸmerge Güçleri Duhok 2. Özel TugayÄ± komutanlarÄ±ndan Hekar Amedi, TSK'ya ait savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n Åžengal DaÄŸÄ±n'nda birçok noktayÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Amedi, savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n saat 02.12 sÄ±ralarÄ±nda bombardÄ±mana baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bombardÄ±manÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± konusunda önceden herhangi bir bilgiye sahip olmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

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