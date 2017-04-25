Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/04/2017 12:12

AYM'de ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± kare Referandumdan sonra ilk kez tokalaÅŸtÄ±lar

referandum

Anayasa Mahkemesi'nin 55. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ tÃ¶renine katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ilk kez tokalaÅŸtÄ±lar

Referandum sonrasÄ± devletin zirvesinde yer alan isimler ilk kez Anayasa Mahkemesi'nin kuruluÅŸ yÄ±ldönümünde buluÅŸtu. AYM'nin kuruluÅŸunun 55. yÄ±ldönümü töreninde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hazÄ±r bulundu. Referandum sürecinde meydanlarda birbirlerine sert ifadelerle yüklenen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yan yana oturmasÄ± ise dikkat çekti. AynÄ± sÄ±rada CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da olduÄŸu görülüyor.

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