Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/04/2017 12:22

Gaziantep'te iplik fabrikasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yangÄ±n

gaziantep

Gaziantep'te bir iplik fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan itfaiyelerin uzun sÃ¼ren uÄŸraÅŸlarÄ±yla ancak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken fabrikada kimsenin olmamasÄ± olasÄ± faciayÄ± engelledi

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir iplik fabrikasÄ±nda henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Pamuk ve iplik balyalarÄ±nÄ±n tutuÅŸmasÄ±yla kÄ±sa sürede büyüyen alevler fabrikanÄ±n diÄŸer bölümlerine de sÄ±çradÄ±.Gaziantep BüyükÅŸehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinden çok sayÄ±da itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. YangÄ±nÄ± söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.YangÄ±nÄ± söndürmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri fabrikanÄ±n bazÄ± duvarlarÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±.

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