ErdoÄŸan'Ä±n intihardan vazgeÃ§irdiÄŸi vatandaÅŸÄ±n eÅŸi kayÄ±p

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kÃ¶prÃ¼den intihar etmekten vazgeÃ§irdiÄŸi vatandaÅŸ Vezir Ã‡atraÅŸ'Ä±n eÅŸinin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã¼zerine kapÄ±yÄ± kilitleyip bir daha gelmediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 25 AralÄ±k 2015'te BoÄŸaziçi Köprüsü'nde intihar giriÅŸiminde bulunan Vezir ÇatraÅŸ'Ä± görünce konvoyu durdurdu. ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±na çaÄŸÄ±rarak intihardan vazgeçirdiÄŸi ÇatraÅŸ'a bir kamu kurumunda iÅŸ imkanÄ± saÄŸlandÄ±. Maddi sorunlarÄ± bahane ederek kocasÄ±nÄ± terk ederek babasÄ±nÄ±n evine giden Vezir ÇatraÅŸ'Ä±n eÅŸi Özge ÇatraÅŸ bu geliÅŸme üzerine evine dönmüÅŸtü. Bir kÄ±z ve bir erkek çocuk annesi kadÄ±nÄ±n eve dönmesiyle aile eski mutlu günlerine yeniden döndü.23 Mart'ta aileyle ilgili yeni geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ä°ddialara göre GaziosmanpaÅŸa'da yaÅŸayan Vezir ÇatraÅŸ, iÅŸyerinden eÅŸini telefonla aradÄ±. ÇatraÅŸ'a kendisine dönüÅŸ yapan karÄ±sÄ±na, 'Bu kadar uzun kiminle konuÅŸtun. Telefonun görüÅŸme detayÄ±nÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±m' dedi. Vezir ÇatraÅŸ, iÅŸ dönüÅŸü eve geldiÄŸinde, kapÄ±sÄ± kilitlenmiÅŸ evinde çocuklarÄ±nÄ± aÄŸlamaktan periÅŸan halde yalnÄ±z ÅŸekilde buldu. (Kaynak: Sabah)