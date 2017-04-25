Ã‡ocuk bakanÄ±n Ã¶ÄŸretmenine o sÃ¶zlerden dolayÄ± dava aÃ§Ä±ldÄ±

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nda meclis koltuÄŸuna oturan Ã§ocuk bakanlardan birinin 'dinlerarasÄ± diyalog' kavramÄ±nÄ± kullanmasÄ± Ã¶ÄŸretmeninin hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±na neden oldu

23 Nisan'da bakanlÄ±k koltuÄŸuna oturan 'Çocuk Bakan' konuÅŸmasÄ±nda "BaÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden bu yana artan bir görünürlük kazanan giriÅŸim Medeniyetler ittifakÄ± giriÅŸimimiz, bugün kültürler ve dinlerarasÄ± diyalog baÄŸlamÄ±nda önde gelen bir proje konumuna ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±brÄ±sla koordinasyon iÅŸlerimiz ve 100. yÄ±l anmalarÄ±yla ilgili konularda da gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z tüm hÄ±zÄ±yla sürdürülmektedir" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Sosyal medyada ise dinlerarasÄ± diyalog kavramÄ±nÄ±n FETÖ'yle özdeleÅŸtiÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Küçük bakanÄ±n okuduÄŸu cümleleri, Ankara Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü Kültür Komisyonu'nda görev yapan Türkçe öÄŸretmeninin yazdÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ancak öÄŸretmenin bu cümleyi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde yer alan 'Medeniyetler Ä°ttifakÄ± GiriÅŸimi' metninden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi öÄŸrenildi. (Kaynak: Hürriyet)