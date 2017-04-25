ÅžÄ±rnak ve Kars'tan acÄ± haber 4 asker ÅŸehit oldu

ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ve Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n infilak ettirilmesi sonucunda 4 asker ÅŸehit oldu

Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Andaç Köyü NezirkÄ±na kÄ±rsalÄ±nda güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda PKK'lÄ± teröristlerce önceden tuzaklanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti.Patlamada 2 asker aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Helikopterle ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan askerler, kurtarÄ±lamadÄ±.Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

Kars'ta 2 ÅŸehit

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda tuzaklanan bir patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuÅŸ ÅŸehit oldu, bir asker yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, jandarma özel harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açÄ±sÄ±ndan kritik noktalar arasÄ±nda gösterilen Çemçe - Madur bölgesi arasÄ±nda yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda, Madur bölgesinde araziye tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti.

Olayda, ilk belirlemelere göre 2 asker ÅŸehit oldu, bir asker yaralandÄ±. Åžehit askerlerin, terör örgütüne yönelik operasyon için Erzurum'dan Kars'a giden uzman çavuÅŸlar olduÄŸu belirtildi.Bölgeye çok sayÄ±da ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.OlayÄ±n ardÄ±ndan sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtilen teröristlerle güvenlik güçleri arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon sürüyor.