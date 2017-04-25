Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/04/2017 16:12

25 Nisan 2017 yurt geneli hava durumu nasÄ±l

hava durumu

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yÃ¼kseliyor. 25 Nisan 2017 tarihinde bazÄ± illerde hava durumu nasÄ±l, detaylar haberimizde

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ÅŸöyle:

Ankara:Az bulutlu 15

Ä°stanbul:Az bulutlu 17

Ä°zmir: Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 22

Adana:Az bulutlu 26

Antalya:Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 23

Samsun:ParçalÄ± ve az bulutlu 13

Trabzon:ParçalÄ± ve az bulutlu 12

Erzurum:Az bulutlu 9

DiyarbakÄ±r:ParçalÄ± bulutlu 19

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