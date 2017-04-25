25 Nisan 2017 yurt geneli hava durumu nasÄ±l

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yÃ¼kseliyor. 25 Nisan 2017 tarihinde bazÄ± illerde hava durumu nasÄ±l, detaylar haberimizde
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ÅŸöyle:
Ankara:Az bulutlu 15
Ä°stanbul:Az bulutlu 17
Ä°zmir: Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 22
Adana:Az bulutlu 26
Antalya:Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 23
Samsun:ParçalÄ± ve az bulutlu 13
Trabzon:ParçalÄ± ve az bulutlu 12
Erzurum:Az bulutlu 9
DiyarbakÄ±r:ParçalÄ± bulutlu 19