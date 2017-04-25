Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 2 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ÅžÄ±rnak'ta eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Cudi DaÄŸÄ± bölgesinde 23. Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluÄŸundaki 172'nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca sürdürülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.Bölgede operasyonun devam ettiÄŸi bildirildi.Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre de ÅžÄ±rnak'ta 22 Nisan'da bölücü terör örgütüne yönelik "Åžehit Tank SözleÅŸmeli Er Ömer AkkuÅŸ 2 Operasyonu" baÅŸlatÄ±ldÄ±.Buna göre, Cudi DaÄŸÄ± bölgesinde 172'nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±nca gerçekleÅŸtirilen operasyon kapsamÄ±nda, TuÅŸimiya Vadisi giriÅŸinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen 5-6 kiÅŸilik terörist grubu tespit edildi. Teröristler tank, fÄ±rtÄ±na obüsü ve havanlarla ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±, 2 terörist etkisiz hale getirildi.