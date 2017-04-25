Ä°ki ilde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aÄŸÄ±r darbe

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ± 11'e yükseldi.Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Çukurca'nÄ±n Pirinçeken Bölgesi'nde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Güven DaÄŸÄ± ile Yayladere mevkisinde askeri üs bölgesine sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan teröristler, 2. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± birliklerince tespit edildi.

Ä°nsansÄ±z hava aracÄ± ile takip edilen teröristlerden 3'ü Irak'Ä±n kuzeyindeki Nirveseytu Tepe civarÄ±nda 3'ü de Yayladere mevkisinde düzenlenen hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirildi.

Bölgede devam eden operasyonda Åžemdinli'nin güneyinde bulunan Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk Armush bölgesinde insansÄ±z hava aracÄ± tarafÄ±ndan tespit edilen PKK'lÄ± teröristlere yönelik hava harekatÄ± düzenlendi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'deki operasyonda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ± 11 oldu.

ÅžÄ±rnak'ta saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 2 terörist vuruldu

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, ÅžÄ±rnak'ta 22 Nisan'da bölücü terör örgütüne yönelik "Åžehit Tank SözleÅŸmeli Er Ömer AkkuÅŸ 2 Operasyonu" baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Buna göre, Cudi DaÄŸÄ± bölgesinde 172'nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±nca gerçekleÅŸtirilen operasyon kapsamÄ±nda, TuÅŸimiya Vadisi giriÅŸinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen 5-6 kiÅŸilik terörist grubu tespit edildi. Teröristler tank, fÄ±rtÄ±na obüsü ve havanlarla ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±, 2 terörist etkisiz hale getirildi.