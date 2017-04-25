Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/04/2017 17:21

Ä°ki ilde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aÄŸÄ±r darbe

terÃ¶rist

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ± 11'e yükseldi.Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Çukurca'nÄ±n Pirinçeken Bölgesi'nde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Güven DaÄŸÄ± ile Yayladere mevkisinde askeri üs bölgesine sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan teröristler, 2. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± birliklerince tespit edildi.

Ä°nsansÄ±z hava aracÄ± ile takip edilen teröristlerden 3'ü Irak'Ä±n kuzeyindeki Nirveseytu Tepe civarÄ±nda 3'ü de Yayladere mevkisinde düzenlenen hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirildi.

Bölgede devam eden operasyonda Åžemdinli'nin güneyinde bulunan Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk Armush bölgesinde insansÄ±z hava aracÄ± tarafÄ±ndan tespit edilen PKK'lÄ± teröristlere yönelik hava harekatÄ± düzenlendi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'deki operasyonda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ± 11 oldu.

ÅžÄ±rnak'ta saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 2 terörist vuruldu

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, ÅžÄ±rnak'ta 22 Nisan'da bölücü terör örgütüne yönelik "Åžehit Tank SözleÅŸmeli Er Ömer AkkuÅŸ 2 Operasyonu" baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Buna göre, Cudi DaÄŸÄ± bölgesinde 172'nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±nca gerçekleÅŸtirilen operasyon kapsamÄ±nda, TuÅŸimiya Vadisi giriÅŸinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen 5-6 kiÅŸilik terörist grubu tespit edildi. Teröristler tank, fÄ±rtÄ±na obüsü ve havanlarla ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
av tÃ¼feÄŸi

Arama yapÄ±lan kamyonda 560 av tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irildi

Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde bir kamyonda yapÄ±lan aramada 560 av tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irildi

terÃ¶rist

Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 2 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ÅžÄ±rnak'ta eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

hava durumu

25 Nisan 2017 yurt geneli hava durumu nasÄ±l

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yÃ¼kseliyor. 25 Nisan 2017 tarihinde bazÄ± illerde hava durumu nasÄ±l, detaylar haberimizde