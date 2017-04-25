UÄŸur Kurt davasÄ±nda sanÄ±k polise ne ceza verildi

OkmeydanÄ±'nda polisin silahÄ±ndan Ã§Ä±kan kurÅŸunla hayatÄ±nÄ± kaybeden UÄŸur Kurt'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼len dava sonuÃ§landÄ±

Ä°stanbul 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruÅŸmasÄ±nda polis sÄ±kÄ± güvenlik önlemi aldÄ±. SanÄ±k polis S.K., herkes içeriye alÄ±ndÄ±ktan sonra duruÅŸma salonuna geldi. UÄŸur Kurt’un eÅŸi Narin Kurt müÅŸteki olarak yer alÄ±rken çok sayÄ±da yakÄ±nÄ± da duruÅŸmayÄ± izledi.

TURGUT KAZAN: DÖNEMÄ°N BAÅžBAKANI OLAYIN TAKÄ°PÇÄ°SÄ° OLACAÄžIM DEMÄ°ÅžTÄ°

Esasa iliÅŸkin savunma yapan Kurt ailesinin avukatÄ± Turgut Kazan, Türkiye’de cezasÄ±zlÄ±k uygulamasÄ±nÄ±n yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nde bu tip kamu görevlilerinin ihmali ile sonuçlanan 500’e yakÄ±n dava dosyasÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirtti. Kazan, “Bu olay toplumda bir infiale yol açtÄ±. Hatta dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, aileyi arayarak bu olayÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Annesi ve babasÄ± bu olaydan sonra kanser oldu. Åžu an ikisi de kemoterapi görüyor. OlayÄ±n iÅŸleniÅŸine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sanÄ±k polis, ya doÄŸrudan ya da olasÄ± kastla cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

SAVCI: OLASI KASTLA CEZALANDIRILMASINI YÄ°NELEDÄ°

SorulmasÄ± üzerine duruÅŸma savcÄ±sÄ± Ekrem Åžakar, daha önceden verdiÄŸi mütalaasÄ±nÄ± tekrar ettiÄŸini, sanÄ±ÄŸÄ±n “OlasÄ± kastla öldürmeden” cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

SANIK AVUKATI: ETHEM SARISÜLÜK DAVASINI ÖRNEK GÖSTERDÄ°

Daha sonra söz alan sanÄ±k avukatÄ± Tolga Yurdakul, kamuoyunda duyulmuÅŸ, Ethem SarÄ±sülük ve Baran Tursun davalarÄ±nÄ± örnek gösterdi. Bu davalarda sanÄ±k polislere adli para cezalarÄ± verildiÄŸini söyleyen sanÄ±k avukatÄ±, müvekkilinin bulunduÄŸu araca molotof isabet etmesi sonucu can havliyle molotof atanlara yönelik silahÄ±nÄ± ateÅŸlediÄŸini UÄŸur Kurt’un da bu esnada vurulduÄŸunu söyledi. CezasÄ±zlÄ±k verilmesini talep eden sanÄ±k avukatÄ±, aksi takdirde verilecek cezanÄ±n para cezasÄ±na çevrilmesini talep etti. SanÄ±k avukatÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Kurt ailesinin yanÄ± sÄ±ra olayda atÄ±lan molotoflar sonucu yaralanan polis memurlarÄ±nÄ± da aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± geçmiÅŸ olsun dileÄŸinde bulunduÄŸunu sözlerine ekledi.

SANIK: VERECEÄžÄ°NÄ°Z HER CEZAYA RAZIYIM

Son sözü sorulan sanÄ±k S.K., ise, “Çok üzgünüm. Yanan bir araçtan inmiÅŸtim. AmacÄ±m molotof atanlara ateÅŸ etmekti. VereceÄŸiniz her cezaya razÄ±yÄ±m” dedi.

12 BÄ°N 100 TL PARA CEZASI VERÄ°LDÄ°

Daha sonra duruÅŸmaya ara veren mahkeme heyeti, yaklaÅŸÄ±k 20 dakikalÄ±k aradan sonra duruÅŸmayÄ± karara baÄŸladÄ±. Mahkeme sanÄ±ÄŸÄ±n, “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi. Ä°yi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayÄ± 1 yÄ±l 8 aya indirdi. Mahkeme bu cezanÄ±n da 605 gün karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak 12 bin 100 TL adli para cezasÄ±na çevrilmesine oy birliÄŸi ile karar verdi.

AÄ°LE KARARA TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

Kurt ailesi verilen karara tepki gösterdi. DuruÅŸma sonrasÄ±nda UÄŸur Kurt’un yakÄ±nlarÄ± adliyeden aÄŸÄ±tlar ve feryatlarla çÄ±ktÄ±. UÄŸur Kurt’un eÅŸi Narin Kurt, “Annem kanser, babam kanser. Ben ÅŸimdi ne söyleyeceÄŸim, Cemale ne diyeceÄŸim? Cemal, ‘OÄŸlum senin babanÄ± polis vurdu. Para cezasÄ±yla kurtardÄ± mÄ±, diyeceÄŸim” dedi.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

UÄŸur Kurt, OkmeydanÄ±’nda 22 MayÄ±s 2014’teki olaylar esnasÄ±nda, bir yakÄ±nÄ±nÄ±n cenaze törenine katÄ±lmak için OkmeydanÄ± Cemevi’nde bulunduÄŸu sÄ±rada baÅŸÄ±na mermi isabet etmesi sonucu yaralanmÄ±ÅŸ ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Ä°ddianameyi hazÄ±rlayan savcÄ± Hasan YÄ±lmaz, UÄŸur Kurt’u vuran polis memuru S.K.’nÄ±n “Taksirle adam öldürme” suçundan 3 yÄ±ldan 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istemiÅŸ, dosya Ä°stanbul 85. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiÅŸti. DosyayÄ± inceleyen 85. Asliye Ceza Mahkemesi, UÄŸur Kurt’u öldüren polis hakkÄ±ndaki “taksirle adam öldürme” suçlamasÄ±nÄ± yetersiz bularak, suçun 20 ilâ 25 yÄ±l arasÄ± hapis cezasÄ±nÄ± öngören “OlasÄ± kastla adam öldürme” olduÄŸunu belirtip dosyayÄ± “görevsizlik” kararÄ±yla AÄŸÄ±r Ceza mahkemesine göndermiÅŸti. YapÄ±lan yargÄ±lamanÄ±n sonunda duruÅŸma savcÄ±sÄ± da sanÄ±k polis hakkÄ±nda “OlasÄ± kastla adam öldürme” suçundan 20 yÄ±ldan 25 yÄ±la kadar deÄŸiÅŸen oranda hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.