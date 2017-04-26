Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/04/2017 08:36

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Dergisi'ne gece yarÄ±sÄ± dev operasyon

yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dergisi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan hem havadan hem de karadan YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Dergisine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul'da gece yarÄ±sÄ± YürüyüÅŸ Dergisi’ne operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri, itfaiye ekipleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon sÄ±rasÄ±nda zÄ±rhlÄ± polis araçlarÄ± ve TOMA da çevrede güvenlik önlemi aldÄ±.YürüyüÅŸ Dergisine operasyonÄ°tfaiye aracÄ± merdiveni yardÄ±mÄ±yla derginin bulunduÄŸu kata çÄ±kan polis ekipleri korkuluklarla kapatÄ±lmÄ±ÅŸ olan balkondaki demirleri makas yardÄ±mÄ±yla keserek içeri girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan içeriye girebilen polis ekipleri dergi içerisinde aramalar yaptÄ±. Aramalarda çok sayÄ±da örgütsel dokümana el konulurken, gözaltÄ±lar hakkÄ±nda bilgi verilmedi.

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