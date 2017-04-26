Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/04/2017 08:39

Ã‡arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama Ä°stanbul'da 7 ÅŸiddetinde deprem bekleniyor

Mehmet Ã–zhaseki

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, son gÃ¼nlerde gÃ¼ndem haline gelen Ä°stanbul depremiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Bakan Mehmet Özhaseki tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre tüm bilim adamlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar doÄŸrultusunda 2030 yÄ±lÄ±na kadar Ä°stanbul'da büyük bir depremin olmasÄ± bekleniyor. Özhaseki, deprem tehlikesine karÅŸÄ± uyarÄ±larda bulunmanÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kentsel dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdürülmesi gerektiÄŸini ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Depreme dayanÄ±ksÄ±z olan yapÄ±larÄ± böyle bÄ±rakmayÄ±p, yenileme ve dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± devam ettirmeliyiz. Ä°stanbul özelinde tüm bilim adamlarÄ± 2030 yÄ±lÄ±na kadar bir depremin olabileceÄŸini söylüyor. Bu depremin de 7 ÅŸiddetinde olabileceÄŸi öngörülüyor. Kentsel dönüÅŸüm burada devreye girmeli ve bunu bir fÄ±rsata çevirmeliyiz. Her yÄ±l 200 bin baÄŸÄ±msÄ±z birimi dönüÅŸtürebilirsek Ä°stanbul'u depreme hazÄ±rlamÄ±ÅŸ oluruz."

 
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