Ä°stanbul'da 23 ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in arama yapÄ±ldÄ±

Ä°stanbul'un KaÄŸÄ±thane ilÃ§esindeki Ã§ok sayÄ±da adrese polis tarafÄ±ndan uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, özel harekat polislerinin desteÄŸiyle ilçede 20 adreste 23 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik operasyonda, önceden belirlenen adreslerde detaylÄ± arama yapÄ±ldÄ±.

Ekipler, çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda aynÄ± adreste cinayet suçundan aranan bir ÅŸüpheli ile uyuÅŸturucu ticaretinden aranan baÅŸka bir kiÅŸiyi yakaladÄ±. Bu binada bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.Åžüphelilerin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda, diÄŸer adreslerde de çeÅŸitli tür ve miktarlarda uyuÅŸturucu ele geçirildiÄŸi öÄŸrenildi.