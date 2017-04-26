Adana'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 30 kamu gÃ¶revlisi gÃ¶zaltÄ± alÄ±ndÄ±

Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma çerçevesinde, aralarÄ±nda daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 35 kamu görevlisi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ile Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince çok sayÄ±da adrese düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, meslekten ihraç edilen çok sayÄ±da öÄŸretmen ve adliye personelinin de bulunduÄŸu 30 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Åžüpheliler, Adana Devlet Hastanesi Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.Adreslerinde bulunamayan 5 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi.