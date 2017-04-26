Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/04/2017 09:07

Ankara'da korkunÃ§ olay kalaÅŸnikof silahlarla saldÄ±rdÄ±lar

silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Ankara'nÄ±n BatÄ±kent semtinde meydana gelen olayda site iÃ§erisindeki bir binaya kalaÅŸnikof silahlarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi BatÄ±kent semtinde 184 Evler Sitesi'nde yaÅŸayan bir kiÅŸi evine girerken bahçede üç ÅŸüphelinin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti.Bu kiÅŸilerin hÄ±rsÄ±zlÄ±k zanlÄ±sÄ± olduÄŸunu düÅŸünerek 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'nÄ± arayan site sakini, telefonda olay yerinin adresini verirken bir anda ateÅŸ açÄ±lmasÄ± üzerine koÅŸarak evine girdi.

Ä°hbar sonrasÄ± bölgeye çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Polisler, BaÅŸkent BulvarÄ±'ndaki sitenin giriÅŸinde uzun namlulu silahlara ait mermi kovanlarÄ± buldu.

Ölen ya da yaralanan olmadÄ±

Ölen ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sitede Selma Y'ye ait binanÄ±n duvarlarÄ±na çok sayÄ±da kalaÅŸnikof mermisi isabet ettiÄŸi belirlendi.YalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bildirilen Selma Y, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, olay sÄ±rasÄ±nda evinde bulunduÄŸunu ve silah seslerini duyunca büyük korku ve panik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Olay yerinde 20 mermi kovanÄ± bulundu

Kimseyle bir husumetinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Selma Y, saldÄ±rÄ±nÄ±n nedenini bilmediÄŸini ifade ederek saldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ±nÄ± istedi.Olay yerinde 20 mermi kovanÄ± bulan polis ekipleri kaçan üç ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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