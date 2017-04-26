Midilli'ye kaÃ§ak geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 15 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

Ã‡anakkale'den yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 15 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmek isteyen 15 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. Midilli AdasÄ±'na gitmek isteyen bir grup Küçükkuyu beldesindeki KadÄ±rga Burnu mevkisine geldi. Buradan lastik botla kürek çekerek denize açÄ±lan yabancÄ± göçmenler, bir süre sonra yorgun düÅŸtü.Bölgede yasa dÄ±ÅŸÄ± geçiÅŸleri önlemek için devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurlarÄ±, grubu tespit edip bölgeye operasyon düzenledi.

"SAGET-6" Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca gerçekleÅŸtirilen operasyonda, Afganistan ve Eritre uyruklu 15 kiÅŸi yakalandÄ±.Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancÄ± uyruklulara giyecek ve yiyecek yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.Ä°ÅŸlemleri tamamlanan 15 kiÅŸi daha sonra AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.