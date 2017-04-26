Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/04/2017 09:27

26 Nisan 2017 yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak

hava durumu

AlÄ±nan son tahminlere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±k deÄŸerleri artacak. 26 Nisan 2017 tarihinde hava durumu nasÄ±l olacak, ayrÄ±ntÄ±lar haberimizde

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ülke genelinde 2 ila 6 derece artacak ve mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu 18

Ä°stanbul: Az bulutlu 19

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 23

Adana: Az bulutlu 22

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu 24

Samsun: Az bulutlu 13

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu 13

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu 21

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