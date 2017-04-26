Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/04/2017 09:34

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya Tunceli'de aÄŸÄ±r darbe

silahve mÃ¼himmat

Tunceli'nin OvacÄ±k ilÃ§esinde terÃ¶ristlere ait Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Tunceli'nin OvacÄ±k ilçesinde tespit edilen teröristlere ait malzeme deposu ve sÄ±ÄŸÄ±naklarda çok sayÄ±da mühimmat ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildiÄŸini bildirdi.

TSK'dan konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, "8'inci Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk sahasÄ±nda, Tunceli ili OvacÄ±k ilçesi Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bulunan bölgelerde, Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 24 Nisan 2017 tarihinde 'Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ Caner Erden-203 Operasyonu' icra edilmiÅŸtir" denildi.

Operasyon kapsamÄ±nda yapÄ±lan arama-tarama faaliyetleri esnasÄ±nda tespit edilen malzeme deposu ve sÄ±ÄŸÄ±naklar içerisinde; 5 adet KalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, 1 adet Belçika piyade tüfeÄŸi, 1 adet M-1 piyade tüfeÄŸi, 1314 adet tüfek mühimmatÄ±, 7 adet KalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi ÅŸarjörü, 3 adet Belçika piyade tüfeÄŸi ÅŸarjörü, 49 adet tabanca mühimmatÄ±, 3 kg C-4 patlayÄ±cÄ± madde, 100 adet fünye, 1 adet Kanas keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi ÅŸarjörü, 3 adet telsiz, 3 adet cep telefonu, 1 adet silah üstü gündüz dürbünü, 2 adet akü, 2 adet 4'lü pil bloÄŸu, 1 adet küçük tüp, miktarda gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi, tÄ±bbi malzeme ile muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi.

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