SavcÄ±lÄ±ktan bin 9 FETÃ–'cÃ¼ sivil mahrem imamÄ±na gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda emniyet iÃ§indeki 1009 sivil mahrem imamÄ±na gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca FETÖ- PDY'ye karÅŸÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Emniyet teÅŸkilatÄ± içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla 81 ilde 1000 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.Operasyonda ÅŸuana kadar 72 ilde 1009 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu da 1009 mahrem imamÄ±n gözaltÄ±nda olduÄŸunu duyurdu.