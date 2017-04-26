SavcÄ±lÄ±ktan bin 9 FETÃ–'cÃ¼ sivil mahrem imamÄ±na gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda emniyetteki mahrem imam operasyonunda ÅŸimdiye kadar bin 13 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken hedefin 7 bin olduÄŸu belirtildi