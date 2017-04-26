Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/04/2017 13:36

AraÃ§lara takÄ±lan cam filmi serbest hale getirildi

araÃ§ filmi

ArabalarÄ±n camlarÄ±na takmalarÄ± yasak olan filmlerin artÄ±k serbestleÅŸtiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

Kimi süs, kimi güvenlik, kimisi de saÄŸlÄ±k problemleri nedeniyle araçlarÄ±na cam filmi taktÄ±rÄ±yordu. Ancak bu iÅŸlemi yaptÄ±ran araç sahiplerine, trafik kurallarÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle cezai yaptÄ±rÄ±mlar uygulanÄ±yordu. Bugün yürürlüÄŸe giren yönetmelikle birlikte, artÄ±k araçlara cam filmi takmak serbest hale geldi. Ancak yönetmelikte, hem araç sahipleri, hem cam filmi üreticileri hem de uygulamayÄ± yapan iÅŸyerleri için bazÄ± ÅŸartlar bulunuyor.

ÖN CAM ÅžARTI

Sadece standartlara uygun olarak üretilmiÅŸ ve onaylÄ± cam filmlerinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n mümkün olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Avukat Cevat Kazma, araçlarÄ±n ön camlarÄ±na hiçbir ÅŸekilde cam filmi uygulamasÄ± yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. YapÄ±lmasÄ± halinde kesilecek ceza miktarÄ±nÄ±n 189 TL olacaÄŸÄ±nÄ± ve itiraz edilemeyeceÄŸini ifade etti.Cam filmi üreticileri ve uygulama yapan iÅŸyerleri için de bazÄ± ÅŸartlarÄ±n olduÄŸunu belirten Cevat Kazma, "Cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanÄ±mÄ± yasak. AyrÄ±ca uygulama yapÄ±lÄ±rken kullanÄ±lan yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± malzemenin akrilik esaslÄ± olmasÄ± ve uygulamanÄ±n cam panellerin iç yüzüne yapÄ±lmasÄ± zorunluluÄŸu bulunuyor." dedi.

 

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