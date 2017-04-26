Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/04/2017 13:41

BankalarÄ±n sistem aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± bularak 9 milyon lira dolandÄ±rdÄ±lar

banka sistem aÃ§Ä±ÄŸÄ±

BankalarÄ±n ATM'lerinde sistem aÃ§Ä±ÄŸÄ± bulan 2'si banka Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 17 kiÅŸi 9 milyon lira Ã§alarak Dubai'ye kaÃ§ma planÄ± yaparken yakalandÄ±

Adana Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na yaklaÅŸÄ±k 1 ay önce 1 kiÅŸi, aralarÄ±nda banka görevlilerinin de olduÄŸu liderliÄŸini S.B.K.'nin yaptÄ±ÄŸÄ± ATM'den vadesiz hesaplarÄ±n ek hesabÄ± üzerinden dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nda bulundu. Ä°hbar üzerine savcÄ±lÄ±k Adana Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k Büro AmirliÄŸi ekiplerine konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Polis, çete lideri S.B.K.'yi hem fiziki hem de teknik olarak takibe baÅŸladÄ±. YapÄ±lan takipte ÅŸüphelinin vatandaÅŸlarÄ±n kredi kartÄ±nÄ± alarak halk arasÄ±nda "kredi kartÄ± taklacÄ±lÄ±ÄŸÄ±" olarak bilinen komisyon alarak nakit para verme iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Polis, zanlÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda Ankara ve Van'da iki banka görevlisi ile irtibatlÄ± olduÄŸunu tespit etti.

ATM'DEN BANKANIN SÄ°STEM AÇIÄžINI BULDU

Polis zanlÄ±nÄ±n banka görevlileri ile birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kredi kartÄ± çÄ±kartan kiÅŸilerin otomatik olarak vadesiz hesabÄ± olduÄŸunu, zanlÄ±nÄ±n da bu vadesiz hesap üzerinden ATM'den banka sistemlerinin bir açÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlediÄŸini, bu açÄ±k sayesinde çok sayÄ±da kiÅŸinin ek hesabÄ±ndan ATM'den milyonlarca lira para çekildiÄŸini, ayrÄ±ca çekilen 9 milyon liranÄ±n da bir bankada hesap açÄ±larak buraya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

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