TÃ¼m mahalleli olay yerine geldi Ä°nÅŸaat sahasÄ±nda Rus komutana ait tabut bulundu

Ardahan'da yapÄ±lan inÅŸaat sahasÄ±nda bulunan Rus komutana ait tabut tÃ¼m mahallelinin ilgisini Ã§ekerken emniyet ve mÃ¼ze mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne haber verildi. Tarihi eser olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Ardahan merkez Karagöl Mahallesindeki inÅŸaat sahasÄ±nda yapÄ±lan kazÄ±da Rus komutana ait olduÄŸu düÅŸünülen tabut bulundu. Arkeologlar mumyalanmÄ±ÅŸ ceset ile ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Edinilen bilgiye göre, Karagöl Mahallesi'nde bir inÅŸaat için temel çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda tek oda ÅŸeklinde Rus komutana ait tarihi mezar ortaya çÄ±ktÄ±. MezarÄ± fark eden vatandaÅŸlar Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ile Kars Müze MüdürlüÄŸüne haber verdi. Ä°hbarÄ±n ardÄ±ndan olay yerine polis ve müze görevlileri ile Ardahan Kültür Turizm MüdürlüÄŸü yetkilileri sevk edildi.Müze MüdürlüÄŸü görevlileri toprak ile kapanan ve giriÅŸ kapÄ±sÄ± ortaya çÄ±kan tarihi mezarÄ± açmak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. MezarÄ±n, RuslarÄ±n 1878 yÄ±lÄ±nda Ardahan'Ä± iÅŸgali sonrasÄ±na ait olduÄŸu tahmin ediliyor. Mezarda tarihi eser olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± ortaya çÄ±kacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

RUS ASKERÄ° OLDUÄžU TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan Kars Müzesi ArkeoloÄŸu Ünver SolaklÄ±oÄŸlu, mezarÄ±n Rus bir generale ait olduÄŸunu söyleyerek, "Ardahan Karagöl Mahallesi'nde dün akÅŸam saat 5.00 ile 5.30 sÄ±ralarÄ±nda burada inÅŸaat kazÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda tabut bulunduÄŸu söylendi. Emniyet yetkililerinin de bize bildirmesi üzerine olay yerine geldik ve olay yerinde gerekli incelemeler yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan incelemede RuslarÄ±n 1878'den sonra buraya yerleÅŸmesi göz önünde bulundurulduÄŸunda o döneme ait olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Rus askerine ait olduÄŸu tespit edilen tabutta içerisinde herhangi önemli bir ÅŸey yok. Rus askeri HÄ±ristiyan dinine göre gömülü bir ÅŸekilde bulundu. Herhangi deÄŸerli bir ÅŸey bulunmadÄ±, sadece Rus askere ait iskelet ve elbisesi bulunmaktadÄ±r" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan kazÄ±yÄ± durdurdu.