Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/04/2017 18:40

Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸrenci servisinde patlama

istanbul patlama

Ä°stanbul Pendik'te bir Ã¼niversitenin Ã¶ÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan serviste patlama oldu. Patlama sonucunda 5 kiÅŸi yaralandÄ±

TEM Otoyolu'nun Sabiha Gökçen baÄŸlantÄ±sÄ± AydÄ±nlÄ± mevkisinde, özel bir üniversitenin öÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi araç, bariyerlerin kenarÄ±nda durabildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± ilk incelemede servis minibüsünde çok sayÄ±da çivi buldu. Ekipler, patlamada el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ihtimalini de deÄŸerlendiriyor.

Olayda minibüs sürücüsü ve 4 öÄŸrenci hafif yaralandÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Patlama sonrasÄ± minibüste büyük çapta hasar meydana geldi. Görgü tanÄ±klarÄ±, patlama sesinin ardÄ±ndan minibüsten dumanlarÄ±n yükseldiÄŸini belirttiler. GeniÅŸ güvenlik önlemi alan polis, trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kontrollü olarak saÄŸlÄ±yor.

PATLAMADA ÇANTA ÅžÜPHESÄ°

Öte yandan servis minibüsünde meydana gelen patlamaya, araca bÄ±rakÄ±lan bir çantanÄ±n sebep olduÄŸu iddia edildi. Polis, öÄŸrenci görünümlü bir kiÅŸinin, servis aracÄ±na bir çanta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Åžüphelinin araçtan indiÄŸini ancak çantayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen polis, patlamaya bu çantanÄ±n sebep olduÄŸu ihtimaline karÅŸÄ± incelemelerini sürdürüyor. Polis ekipleri, çantayÄ± bÄ±rakan öÄŸrenci görünümlü kiÅŸinin yakalanmasÄ± için de çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdürüyor.

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