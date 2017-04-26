Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/04/2017 18:58

Ä°stanbul'da 1 MayÄ±s'Ä±n kutlanacaÄŸÄ± yer belli oldu

1 mayÄ±s kutlamasÄ±

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Kani Beko, 1 MayÄ±s'ta kutlamalarÄ±n BakÄ±rkÃ¶y Halk PazarÄ±'nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Beko, “Bizler dört emek ve meslek örgütü baÅŸta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, Ä°stanbul’da BakÄ±rköy Halk PazarÄ± baÅŸta olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde olabildiÄŸince yaygÄ±n, kitlesel, coÅŸkulu ve HayÄ±r’lÄ± 1 MayÄ±s buluÅŸmalarÄ±nÄ± birlik içerisinde örgütleyeceÄŸimizi ilan ediyoruz” dedi.

“TAKSÄ°M SEVDAMIZDAN VAZGEÇMEDÄ°K”

Bir soru üzerine “Taksim sevdamÄ±zdan vazgeçmedik” diyen Kani Beko, “Ancak buradaki temsilcilerle bir araya geldik. Ä°çiÅŸleri bakanÄ±yla 2 saat toplantÄ± yaptÄ±k. Ä°stanbul valisiyle 2 saat toplantÄ± yaptÄ±k. Güvenlik gerekçesiyle bize Taksim’i açamayacaklarÄ±nÄ± söylediler. Güvenlik her ÅŸeyden önemli. Güvenli 1 MayÄ±s olabilmesi için BakÄ±rköy olmasÄ± bizim açÄ±mÄ±zdan daha iyi olur dedik” diye konuÅŸtu.

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