Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/04/2017 19:01

TSK aÃ§Ä±kladÄ± Hatay'daki hudut karakollarÄ±na saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±

terÃ¶r operasyonu

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Afrin'den Hatay'daki 2 hudut karakoluna saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti

TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klama:

"26 Nisan 2017 tarihinde saat 09:00 sularÄ±nda, PYD/PKK/YPG iÅŸgali altÄ±ndaki Afrin bölgesinden Hatay’Ä±n Hassa ilçesi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki Gökhan Hudut Karakoluna havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtur. Karakola isabet eden havanÄ±n patlamasÄ± sonucu herhangi bir zayiat (can kaybÄ±/yaralanma) olmamÄ±ÅŸ, karakolun bazÄ± yerlerinde hasar oluÅŸmuÅŸtur. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarÄ±ndan açÄ±lan ateÅŸe, havan tespit radarÄ± ile yapÄ±lan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meÅŸru müdafaa kapsamÄ±nda misli ile mukabelede bulunulmuÅŸtur. 

Yine, 26 Nisan 2017 tarihinde, saat 12:00 sularÄ±nda Hatay ili Hassa ilçesi güneyinde bulunan KÄ±zÄ±lçat Hudut Karakolumuza, Suriye Rejim güçlerinin kontrolünde olduÄŸu deÄŸerlendirilen bölgeden havan/top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸ; Karakol bölgesine isabet eden havanÄ±n patlamasÄ± sonucu herhangi bir zayiat (can kaybÄ±/yaralanma) olmamÄ±ÅŸ, hasar oluÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Suriye topraklarÄ±ndan açÄ±lan ateÅŸe, havan tespit radarÄ± ile yapÄ±lan yer tespitini müteakip derhal meÅŸru müdafaa kapsamÄ±nda misli ile mukabelede bulunulmuÅŸtur."

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