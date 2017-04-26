Sabah saatlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan oyuncu Selim ErdoÄŸan tutuklandÄ±

Marmaris Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri Bozburun Mahallesi’nde bir villada uyuÅŸturucu madde imalatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Villaya baskÄ±n yapan jandarma yaptÄ±ÄŸÄ± aramada uyuÅŸturucu yapmak için düzenek, cam kavanozlar içinde paketlenmiÅŸ halde 840 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamÄ±nda villada bulunan dizi ve sinema sanatçÄ±sÄ± Selim ErdoÄŸan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ünlü dizi oyuncusu Selim ErdoÄŸan tutuklandÄ±Ä°ddiaya göre ErdoÄŸan, karÅŸÄ±sÄ±nda gördüÄŸü jandarmayÄ± içeri almak istemedi, oyalamaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Eve giren jandarma ekipleri, bir odanÄ±n tamamen uyuÅŸturucu yetiÅŸtirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuÅŸ düzenekle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

MuÄŸla AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ünlü oyuncu sorgulanmak üzere Marmaris Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±’na götürüldü. VillayÄ± bir süre önce kiraladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen ErdoÄŸan’Ä±n komÅŸusu Mehmet ÇalÄ±ÅŸ, "Selim ErdoÄŸan çok iyi biridir ve herkes burada sever. Üzerine bir iftira atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Böyle bir ÅŸey olacaÄŸÄ±na kesinlikle inanmÄ±yorum. Kendisi yeni geldi ve olmadÄ±ÄŸÄ±nda bahçesini ben düzenlerim. Öyle uyuÅŸturucu madde ekmek ticaret yapma gibi iddialar yalandÄ±r" dedi.

ADLÄ°YEYE SEVK EDÄ°LDÄ°

SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ErdoÄŸan, ifade iÅŸlemleri için Marmaris Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na götürüldü.

Jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlanan Selim ErdoÄŸan, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

ErdoÄŸan, yasa dÄ±ÅŸÄ± ekim ve uyuÅŸturucu madde ticareti yapmak suçlarÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Hürriyet