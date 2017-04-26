BÃ¼yÃ¼k skandal Ã¶ÄŸrencilere gelinlik ve damatlÄ±k giydirdiler

Zonguldak'Ä±n AlaplÄ± Ä°lÃ§esiâ€™ndeki Ã‡ok ProgramlÄ± Anadolu Lisesiâ€™nde dÃ¼zenlenen â€™Turizm HaftasÄ±â€™ etkinliÄŸi kapsamÄ±nda yapÄ±lan ÅŸey adeta kan dondurdu

Okul bahçesinde gerçekleÅŸtirilen etkinliÄŸe AlaplÄ± KaymakamÄ± Saim EskioÄŸlu, Belediye BaÅŸkanÄ± Nuri Tekin, Ä°lçe Emniyet Müdürü Erkan TektaÅŸ, Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürü Cevat Çevik, öÄŸretmenler, veliler ve öÄŸrenciler katÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan okul müdürü RÄ±fat YiÄŸit, öÄŸrencilerin AlaplÄ± kültürünü yansÄ±tan gösteriler hazÄ±rladÄ±ÄŸnÄ± söyleyerek, "AlaplÄ± kültürünü, geleneÄŸimizde olan enstantaneleri sunacaÄŸÄ±z. Bu gösteriye yardÄ±mcÄ± olan okulumuz idareci, öÄŸretmenleri ve öÄŸrencilerimize teÅŸekkürlerimi sunuyorum" dedi.

ArdÄ±ndan, lise öÄŸrencilerinin rol aldÄ±ÄŸÄ±, ’AlaplÄ±’da düÄŸün’, ’AlaplÄ±’da bayram’, ’AlaplÄ±’da gelin kaynana atÄ±ÅŸmasÄ±’ konulu tiyatro gösterileri sunuldu. Ä°lçede özellikle köylerde eskiden yapÄ±lan atlÄ± düÄŸünlerin canlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oyunda önce kÄ±z isteme sahnelendi. 10 ve 11’inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencilerinin rol aldÄ±ÄŸÄ± oyunda ardÄ±ndan kÄ±na gecesi ve atlÄ± gelin alma yapÄ±ldÄ±. KÄ±na gecesinde damat olan erkek öÄŸrenciye de kÄ±na yakÄ±ldÄ±. Okul müdürü RÄ±fat YiÄŸit’in, "AlaplÄ±mÄ±zda erkeÄŸe de kÄ±na yakarÄ±z. EÅŸine, ailesine, vatanÄ±na, milletine kurban olsun diye." diyerek dua etmesiyle damadÄ±n eline kÄ±na yakÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan evden gelin çÄ±karma geleneÄŸi canlandÄ±rÄ±ldÄ±. Davul zurna eÅŸliÄŸinde gelinlik ve damatlÄ±k giyen öÄŸrenciler, diÄŸer öÄŸrencilerle davul zurna eÅŸliÄŸinde halay çekti. Bu sÄ±rada köçek kÄ±yafeti giyen iki öÄŸrenci de dans etti.

Sonra gelin ve damat el ele sahneden indi. Gelin, bahçeye getirilen ata bindirildi. Gelini taÅŸÄ±yan at protokol üyelerinin önünden geçirilerek damat evine gitti.

Gazetecilere açÄ±klama yapan okul müdürü RÄ±fat YiÄŸit, "Eskiden AlaplÄ±’da düÄŸünler atlÄ± oluyordu. Gelinler at üzerinde gidiyordu damat evine. Bu geleneÄŸi yansÄ±ttÄ±k programÄ±mÄ±zda. ÖÄŸrenciler oynadÄ± bu programda. Biz tiyatro ve etkinlik ÅŸeklinde yaptÄ±k. Bir canlandÄ±rma oldu. Ben bir sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. ÇocuklarÄ±n yaÅŸlarÄ± da büyük. Eski bir geleneÄŸi, kültür ve turizm haftasÄ±nda tekrar bir hatÄ±rlatma olarak yaptÄ±k" dedi.

ÇOCUK GELÄ°N MÜCADELESÄ°

Türkiye, yÄ±llardÄ±r çocuk evliliklerin önlenmesi konusunda mücadele ediyor. TÜÄ°K’in 2015 verilerine göre toplam 602 bin 982 resmi evlilikten 31 bin 337’sinde 16-17 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuklarÄ± gelin oldu. Bu sayÄ±, toplam evliliklerin yüzde 5,2’sine denk geliyor.