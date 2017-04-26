Irak'Ä±n kuzeyindeki terÃ¶r hedefleri vuruldu

TSK, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ± sonucunda Ã§ok sayÄ±da barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, alÄ±nan anlÄ±k istihbarat üzerine 13.37-13.55 saatlerinde Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatÄ± düzenlendi.Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± savaÅŸ uçaklarÄ±, bölücü terör örgütüne ait çok sayÄ±da silah mevzisi, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak vurdu, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi.