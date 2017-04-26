Hakkari'de operasyon devam ediyor 19 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik sÃ¼ren operasyon kapsamÄ±nda 19 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de PKK'lÄ± teröristlere yönelik devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ± 19'a yükseldi.Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Çukurca ilçesindeki Güven DaÄŸÄ±'nÄ±n güneybatÄ±sÄ±nda bulunan, Irak'Ä±n kuzeyindeki Hore Tepe bölgesinde insansÄ±z hava aracÄ± tarafÄ±ndan tespit edilen PKK'lÄ± teröristlere yönelik hava harekatÄ± düzenlendi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'Ä±n kuzeyindeki Chameju bölgesinde sabah saatlerinde insansÄ±z hava aracÄ± tarafÄ±ndan tespit edilen 6 terörist de hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirilmiÅŸ, 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ile bir maÄŸara imha edilmiÅŸti.

Güvenlik güçlerince iki gündür yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ± 19 oldu.Çukurca'nÄ±n Pirinçeken bölgesinde dün askeri üs bölgesine sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon gerçekleÅŸtirilmiÅŸti.

Ä°nsansÄ±z hava aracÄ± ile takip edilen teröristlerden 3'ü Irak'Ä±n kuzeyindeki Nirveseytu Tepe civarÄ±nda 3'ü de Yayladere mevkisinde düzenlenen hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirilmiÅŸti.

Devam eden operasyonda Åžemdinli'nin güneyinde bulunan Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk Armush bölgesinde insansÄ±z hava aracÄ± tarafÄ±ndan tespit edilen 5 terörist de hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirilmiÅŸti.