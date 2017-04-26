Mahrem imam operasyonu bÃ¼yÃ¼yor Hedef 7 bin

BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda emniyetteki mahrem imam operasyonunda ÅŸimdiye kadar bin 13 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken hedefin 7 bin olduÄŸu belirtildi

Türkiye genelinde 81 ildeki operasyona 8 bin 500 polis katÄ±lÄ±yor. Operasyonla ilgili bilgi veren Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, "Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ortak yürüttüÄŸümüz bir çalÄ±ÅŸma çerçevesinde, emniyetimize maalesef sÄ±zmÄ±ÅŸ ve emniyetimizi dÄ±ÅŸarÄ±dan yönetmeye çalÄ±ÅŸan, adÄ±na 'mahrem imamlar' dediÄŸimiz ve neredeyse alternatif bir emniyet yapÄ±lanmasÄ± ortaya koymaya çalÄ±ÅŸan, devletin kendi kurallarÄ±nÄ± hiçe sayan ve bu konuda kendi gündemini, kendi taleplerini ve kendi iddialarÄ±nÄ± dile getirmeye çalÄ±ÅŸan bir yapÄ±yÄ± hem açÄ±ÄŸa çÄ±kartmanÄ±n hem deÅŸifre etmenin hem de çökertmenin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n en önemli adÄ±mÄ± bu sabah Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 81 ilde yapÄ±la bir operasyonla gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. Hala devam etmektedir. Åžu ana kadar 72 ilde, bin 9 mahrem imam gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açÄ±sÄ±ndan önemli bir adÄ±mdÄ±r" dedi.Son gelen bilgiye göre, ÅŸu ana kadar 1013 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, FETÖ yapÄ±lanmasÄ±na karÅŸÄ± büyük bir operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Emniyet teÅŸkilatÄ± içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamÄ± olan 81 ilde bin kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸtir" denildi.Bu operasyonun kodlarÄ± ise 15 Nisan'da BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda söylediÄŸi sözlerde gizli. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, FETÖ ile ilgili çok önemli tespitler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n üstünü çizmiÅŸ, ilerleyen günler de bunun operasyona dönüÅŸeceÄŸinin sinyallerini vermiÅŸti.

HEDEF GÖZALTI SAYISI 7 BÄ°N

Hürriyet'in edindiÄŸi bilgilere göre, bu operasyonun perde arkasÄ±nda Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n edindiÄŸi bilgiler var. MÄ°T'in edindiÄŸi bu bilgilerin ardÄ±ndan çok kÄ±sÄ±tlÄ± sayÄ±da kiÅŸi ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lan operasyon süreci için sabah saatlerinde düÄŸmeye basÄ±ldÄ±.MÄ°T ve Emniyet ortak düzenledikleri operasyonda FETÖ'nün Türkiye çapÄ±ndaki tüm mahrem imamlarÄ±nÄ±n listesine ulaÅŸtÄ±. Listede 7 bin isim yer aldÄ±. Bugüne kadar hem emniyet hem de diÄŸer devlet kurumlarÄ± içerisinde kendilerini gizlemeyi baÅŸaran "mahrem imamlarÄ±n" ismine ulaÅŸÄ±ldÄ±. OperasyonlarÄ±n ara vermeden süreceÄŸi ve hedefteki gözaltÄ±na alÄ±nacak isim sayÄ±sÄ±nÄ±n 7 bini bulacaÄŸÄ± bildirildi.