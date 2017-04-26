TSK aÃ§Ä±kladÄ± Irak'Ä±n Zap bÃ¶lgesine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri bugÃ¼n Irak'Ä±n Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±yla 70 terÃ¶risti Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, bugün 13.37-13.55 saatlerinde Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bölgesine, alÄ±nan anlÄ±k istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu hava harekatÄ± düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uçaklarÄ±yla düzenlenen harekatta; bölücü terör örgütüne ait olduÄŸu tespit edilen hedefler ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. Çok sayÄ±da silah mevzi, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak tahrip edilirken, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± tespit edilen silahlÄ± 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini baÅŸarÄ±yla gerçekleÅŸtiren savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n emniyetle üslerine döndüÄŸü belirtildi.