Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/04/2017 08:39

Ankara'da feci kaza çok sayıda yaralı var

trafik kazası

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otobüsün çarpışması sonucunda 11 kişi yaralandı

Ankara'da, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs ile elma yüklü kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet N. (37) idaresindeki 34 EH 3313 plakalı otobüs, Ankara-Konya karayolu Ahiboz mevkisinde Hüseyin G'nin (51) kullandığı 06 AS 4210 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada, kamyon sürücüsü Hüseyin G. ve yanındaki kimliği belirlenemeyen kişi ile otobüs sürücüsü Mehmet N. ve yolculardan 3'ü kadın 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gölbaşı ilçesi ve Ankara'daki bazı hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyondaki elmaların karayoluna dökülmesi nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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