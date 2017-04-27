1 Mayıs tatil olacak mı

Dünya genelindeki tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı ortak kutladığı bir gündür. Ülkemizde 1 Mayıs günü her yıl resmi tatil ilan edilir

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçilerin dünya genelinde kutladığı bir bayramdır. 1 Mayıs gününde birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele için çeşitli etkinlikler düzenlenir. Resmi Gazete’de “İşçi Bayramı” Bakanlar Kurulu tarafından 1 Mayıs 2009 tarihi kararı ile “resmi tatil” ilan edilmiştir.

İşte 2017 yılının resmi tatil günleri...

*1 Ocak Yılbaşı (Pazar gününe denk geliyor)

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazar gününe denk geliyor)

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Pazartesi gününe denk geliyor)

*19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cuma gününe denk geliyor)

*24 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Cumartesi günü)

*25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Pazar günü)

*26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Pazartesi günü)

*27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Salı günü)

*30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü)

*31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Perşembe günü)

*1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün (Cuma günü)

*2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

*3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün (Pazar günü)

*4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün (Pazartesi günü)

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar gününe denk geliyor)