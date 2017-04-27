9 bin 103 polis FETÖ'den açığa alındı içlerinde tanıdık bir polis var

FETÖ soruşturması kapsamında emniyetteki 9 bin 103 polis açığa alınırken bu polislerin içinde 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz'ın da olduğu belirtildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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Özel Güvenlik Daire Başkanlığı İstanbul Grubunda başmüfettiş olan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz'ın da açığa alınanlar arasında olduğu belirtildi.Celal Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı iken 17 Ağustos 2015'te Küçükçekmece'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu vurarak öldüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve 8 gün sonra serbest bırakılmıştı. "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yılmaz, aynı yıl 19 Kasım'daki duruşmada yeniden tutuklanmıştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016 yılının şubat ayındaki son duruşmada, "meşru müdafaa sınırları ve mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş" nedeniyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek Yılmaz'ı tahliye etmişti.