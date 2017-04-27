Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/04/2017 12:50

Niğde'de kuş gribi şüphesi Belde karantinaya alındı

kuş gribi

100'e yakın tavuğun öldüğü Niğde'de kuş gribi korkuttu

Niğde'nin merkeze bağlı Sazlıca beldesinde tavuk ölümleri görülmesi nedeniyle 'Kuş Gribi' şüphesiyle beldede bulunan tüm tavuklar toplandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri beldeye giriş çıkış yapan araçları dezenfekte ediyor. Beldede bir vatandaş, 100'e yakın tavuğunun ölümü üzerine durumu Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne telefonla bildirdi. İhbar üzerine ekipler telef olan tavuklardan numune aldı. Tedbir amacıyla da kuş gribi şüphesine karşı telef olan tavuklarla temas eden aileye ve kasabada bulanan vatandaşlara ilaç verildi. Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Jandarma, Sağlık ekipleri ve Sazlıca Belediyesi ekipleri tarafından kuş gribi şüphesi ile kasabada bulunan bütün tavuklar ilaçlanarak toplandı.

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