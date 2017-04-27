Uşak'ta vatandaşların tarlasındaki ağaçları keserek gasp ediyorlar

Uşak Kaşbelen köyünde vatandaşların tarlasındaki 8 ağacın kesilerek çalındığı belirtildi

Uşak Kaşbelen köyünde yaklaşık bir aydır belirli aralıklarla vatandaşın tarlasının içinde bulunan ağaçlar kesilerek gasp ediliyor.Mağdurlardan biri olan Şerif Caran, ekili arazisinin içine girip ağaçların dallarını kestiklerini muhtemelen fark edilme korkusuyla ağaçların gövdelerini alamadıklarını söyledi. Buna bir dur denilmesini isteyen Caran, köyde bu konuda birkaç kişinin daha mağdur olduğuna değindi.

8 AĞACI KESİLEREK ÇALINDI

Kaşbelen Köyü Çakırlar mevkiindeki tarlasında 8 tane ağacının kesilerek çalındığını söyleyen Osman Caran da konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Bir akrabam buradan geçerken görmüş ve bana söyledi geldiğimde tarlamı bu şekilde gördüm. Yaklaşık 3-4 hafta önce kesmişler ben bunu iki hafta önce öğrendim. Ben ilk değilim belki de son olmayacağım bunu yapanların yakalanmasını istiyorum."

''SİZ KENDİ ÖNLEMLERİNİZİ ALIN''

Kaşbelen Köyü Muhtarı Hasan Acar'da son zamanlarda gerek özel mülkten gerekse ormandan ve korudan ağaç kesilme olaylarının meydana geldiğini konuyla ilgili olarak Uşak Orman Müdürlüğüne başvurduğunu güre şefinin buralara gönderecek muhafaza memurunun olmadığını söylediğini iddia etti. Acar; "Uşak Orman Müdürlüğü'ne gittiğimde bizim buralara gönderecek personelimiz yok siz kendi önlemlerinizi alın şeklinde bir cevap aldım." dedi.