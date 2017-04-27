Karadeniz'de kargo gemisiyle çarpışan Rus savaş gemisi battı

Karadeniz'de yoğun sis nedeniyle hayvan taşıyan kargo gemisiyle çarpışan Rus savaş gemisi batarken, gemideki personelin tahliye edildiği açıklandı

Karadeniz'de Rus savaş gemisi ile hayvan taşıyan kargo gemisi çarpıştı. Mürettebatın kurtarılması için olay yerine Kıyı Emniyetine ait tahliye botları ve römorkörler intikal etti. Bölgede sis yüzünden kurtarma çalışmaları güçlükle yapılırken Kıyı Emniyeti ve Rusya Savunma Bakanlığı 78 personelin tamamının tahliye edildiğini duyurdu. Çarpışmanın ardından Rus askeri gemisi battı.

KARGO GEMİSİ İLE RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇARPIŞTI

Kaza Kilyos açıklarında gerçekleşti. Kazaya karışan yük gemisinin Togo bandıralı Aşot-7 isimli gemi olduğu ve canlı hayvan taşıdığı belirtilirken, diğer geminin Rusya'nın Karadeniz filosundaki Liman isimli istihbarat gemisi olduğu belirtildi.Reuters, Rus gemisinden 78 personelin tahliye edildiğini açıkladı.Kıyı Emniyeti kazanın ardından bir açıklama yaparak, Rus gemisinde bulunan tüm personelin tahliye edildiğini doğruladı. Sahil Güvenlik gemilerine teslim edilen Rus mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:"27.04.2017 tarihinde TOGO bayraklı YOUZARSIF H adlı geminin LİMAN isimli, Rus bayraklı istihbarat gemisine çarptığı bilgisi alınmıştır.Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile KIYEM 3, KIYI EMNİYETİ 8 ve KIYI EMNİYETİ 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir.LİMAN isimli Rus istihbarat gemisinde bulunan 78 personelden 37'si KIYI EMNİYETİ 8, 26'sı KIYEM 3 ve 15'i YOUZARSIF H gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir." Öte yandan kazanın olduğu bölgede yoğun sis olduğu da belirtiliyor.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen Aşot-7 isimli bir başka gemiyle çarpıştı.Kazanın ardından Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Başbakanı Medvedev'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Yıldırım'ın Medvedev'e üzüntülerini bildirdiği belirtildi.