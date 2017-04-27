Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/04/2017 18:52

FETÖ'den açığa alınan polislerden biri kendisini vurdu

fetö

FETÖ operasyonları kapsamında 9 bin 103 polisin açığa alınmasının ardından bu duruma dayanamayan polis kendini beylik tabancasıyla vurdu

FETÖ operasyonları kapsamında dün 9 bin 103 polis açığa alındı. Gelişmenin ardından açığa alındığını öğrenen polis H.A, evinde intihar etti. Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli H.A., dün akşam saatlerinde açığa alınanlar arasında kendi ismini de gördü. H.A., evinde beylik tabancısıyla intihar ederek yaşamına son verdi.

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