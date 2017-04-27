Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/04/2017 20:19

1 Mayıs kutlamaları için güvenlik önlemleri alınıyor

1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs kutlamalarının Bakırköy'de yapılması kararı alınmasının ardından Taksim'de de güvenlik önlemleri alınıyor

Taksim'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için güvenlik önlemi hazırlıkları başladı. Demir bariyerler, sabah saatlerinde kamyonla Taksim'e taşınmaya başlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında bariyerlerin önümüzdeki günlerde, yerleştirilmesi bekleniyor. DİSK başta olmak üzere bazı sendikalar, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasını istiyordu. Görüşmeler sonrası DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköy'de yapılacağını açıklamıştı.

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