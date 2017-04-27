Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/04/2017 20:23

TSK'dan büyük operasyon Tunceli'de saldırı planı yapan teröristler öldürüldü

tsk

Türk Silahlı Kuvvetli Tunceli'de PKK'lılara karşı düzenlediği saldırıda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığı, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün saat 21.30 sularında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Tunceli kırsalına operasyon düzenlendi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda, bölücü terör örgütünün barınma alanları ve silah mevzileri ateş altına alındı. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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